"Ich glaube, alles ist Schicksal", sagte die 54-Jährige in einem Interview der Musikzeitschrift "Meine Melodie". Wie das Leben verlaufe, werde von "einer nicht sichtbaren Kraft in groben Zügen" vorbestimmt, so die Sängerin weiter.

Sie selbst habe im Leben viel Glück gehabt - im Gegensatz zu vielen anderen Menschen auf der Welt: "Wenn ich für die Welthungerhilfe auf Reisen bin - diesen Menschen in den Kriegs- und Krisengebieten geht es dreckig. Das sind Probleme!"