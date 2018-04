Die Monate in Australien seien viel zu schnell vergangen, sagte Roos dem "Blick". "Plötzlich ist alles nur noch eine schöne Erinnerung." Doch die Heimkehr in die Heimat freut vor allem auch Roos' Kinder: Tochter Adriana, 11, und Sohn Samuel, 8, freuten sich sehr, ihre Schulfreunde wiederzusehen, so der Vater. "Und auch ich kann es kaum erwarten, auf die Bühne zurückzukehren." Roos nahm 2009 mit "Das Herz einer Mutter" am Grand Prix der Volksmusik teil.

Trotz zahllosen Erlebnissen konnten die Kinder in Down Under nicht ganz auf den Unterricht verzichten: Mutter Karin Roos unterrichtete Adriana und Samuel jeweils am Vormittag im Wohnmobil.