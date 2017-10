In Sachen Modestil habe sie ihre Mutter, Autorin und Regisseurin Katja Früh ("Lüthi und Blanc"), stark beeinflusst, sagte die 29-jährige Zürcherin der "annabelle". "Dafür muss sie jetzt damit leben, dass ich ihre Sachen stehle."

Bärenbold ("Das Missen Massaker") kleidet sich am liebsten so, dass man nicht erkennt, wie sehr sie sich Mühe gegeben hat. Diese Moderegel gilt allerdings nicht für das Outfit, in dem sie sich nach eigenen Angaben ein ganzes Leben lang und zu jedem Zeitpunkt glücklich fühlen würde: das Pyjama.