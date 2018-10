Ein Sprecher des Oscar-Nominierten Mimen sagte, dass dieser am Abend nach dem Sturz entlassen worden sei. Er sei in guter Stimmung. Weitere Details nannte der Sprecher zunächst nicht.

Das Promiportal TMZ berichtete, dass sich der Vater von Schauspielerin Laura Dern eine mögliche Hüftfraktur zugezogen habe. Nach Angaben des Branchenblattes Variety war der Schauspieler auf Kies ausgerutscht.

Dern spielte 2013 im Filmdrama "Nebraska". Die Rolle eines Alkoholikers, der sich fälschlicherweise eines Millionen-Spielgewinns erfreut, brachte ihm eine Oscar-Nominierung als bester Schauspieler ein. Zu sehen war er unter anderem auch in den Filmen "Coming Home", "The Hateful Eight", "Black Sunday" und "White Boy Rick".

Kürzlich schloss Dern die Dreharbeiten zu Quentin Tarantinos neuem Film "Once Upon a Time in Hollywood" ab. Derzeit steht er für die Comedy-Serie "Black Monday" vor der Kamera.