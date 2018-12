Sanja trägt gerade eine rosarote Brille, wie sie sagt. «Total verliebt» ist die Wienerin in ihren Clive, den Aargauer «Bachelor», der kürzlich in der Kuppelshow auf 3+ die Liebe gesucht und sie angeblich auch gefunden hat. Am Montag ist die Finalsendung ausgestrahlt worden, in der er seine letzte Rose Sanja gibt.

Doch jetzt trüben Gerüchte die junge Liebe. Finalistin Mia, die es nur auf den dritten Platz schaffte, behauptete bei «20 Minuten», sie hätte nicht nur während der Dreharbeiten zur Show sondern auch nachher noch Sex gehabt mit dem «Bachelor». Das letzte Mal Anfang Dezember.