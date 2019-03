Im Kino ist der 70-Jährige aktuell in dem Film "Captain Marvel" zu sehen. In dem Comic-Spektakel, das im Jahr 1995 spielt, gibt er den knapp 50 Jahre alten Agenten Nick Fury, was ihm trotz seines Alters Jahre problemlos und glaubhaft gelingt. "Ich halte mich ziemlich gut in Form", erklärte Jackson der Deutschen Presse-Agentur.