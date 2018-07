Die 34-jährige "American Idol"-Sängerin postete am Dienstag auf Instagram einen Schriftwechsel, in dem sie beschreibt, wie ihr 68-jähriger Partner auf der italienischen Insel Capri unter Sternenhimmel um ihre Hand angehalten habe. Ihre Sprecherin bestätigte der US-Zeitschrift "People" die Verlobung des Paares.

Es wäre die zweite Ehe für McPhee und die fünfte für den vielfachen Grammy-Preisträger Foster. Zuletzt wurde er von dem Ex-Model Yolanda Hadid geschieden. Als Songschreiber, Komponist und Produzent war er an zahlreichen Hits beteiligt, unter anderem von Celine Dion ("Power To Dream"), Whitney Houston ("I Will Always Love You") oder Toni Braxton ("Unbreak My Heart").