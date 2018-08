Boyd, der am Montag im Alter von 48 Jahre in der Schweiz verstarb, hatte laut seinem Arbeitgeber unter Depressionen gelitten. Zu den näheren Umständen wird in der mit Videos und Statements von Mitarbeitern und Freunden unterlegten Mitteilung nichts bekannt.

Die Weggiser Singer-Songwriterin Carolin Chevin ("Hey World") hatte den prominenten Fernsehmoderator 2014 heimlich geheiratet. 2015 kam ihr gemeinsamer Sohn Kian zur Welt.