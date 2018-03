"Sie kommen zu meiner Mutter und meiner Schwester. Dort im Wohnzimmer gibt es kleine Ecken, in die Preise passen", sagte der 25-Jährige am Samstag im Europa-Park in Rust bei Freiburg der Deutschen Presse-Agentur. "Da stehen sie dezent, weil es sonst Protzerei wäre."

Seine Familie bekomme die Auszeichnungen, weil er ihr Unterstützung und trotz des Erfolges Bodenhaftung verdanke. Der aus Eutin in Schleswig-Holstein stammende Weiss nahm in der Nacht zum Samstag in Rust einen Radio Regenbogen Award entgegen. Der private Radiosender aus Baden-Württemberg würdigte den Musiker mit der undotierten Auszeichnung als besten deutschen Popsänger