Der Captain der Nashville Predators und seine Braut wohnen seit rund einem Jahr in einem Haus ausserhalb Nashvilles, derzeit machen sie Ferien in Bern. Bern will er auch weiterhin nicht den Rücken kehren, sagte der zweifache Vize-Weltmeister dem "Blick". "In den USA habe ich zwar viele gute Kollegen. Aber die besten Freunde leben nun einmal in Bern. Deshalb werde ich hier auch immer einen Wohnsitz haben".

Dass sie Roman nicht von seiner Heimatstadt entfremden möchte, betont auch Ellie - indem sie auf Instagram ein Bild des Paars in der Berner Altstadt mit dem Kommentar "I could get used to this place" versehen hat.