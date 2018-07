Der 73-jährige Musiker ist Vater von acht Kindern. Der Text seines Songs richtet sich an eine Tochter, doch er erinnert an Stewarts Sohn Sean, der in der Vergangenheit immer wieder mit Drogeneskapaden und Problemen mit dem Gesetz auffiel.

2002 wurde Sean Stewart festgenommen, weil er vor einem Restaurant in der Nähe von Los Angeles einen Mann angegriffen hatte. Superman-Schauspieler Dean Cain löste den Streit damals auf. Ein anderes Mal endete Sean Stewart in Polizeigewahrsam, weil er am Flughafen in Miami auf einem Gepäckband in den Sperrbereich gefahren war.

In "Didn't I" warnt Rod Stewart ausserdem vor den Gefahren des Aufwachsens in Kalifornien. Sein Sohn, dessen Mutter das US-Model Alana Stewart ist, wuchs in Los Angeles auf und trat in der Reality-Show "Sons of Hollywood" auf.

Der Song ist die erste Singleauskopplung des neuen Albums "Blood Red Roses", das am 28. September veröffentlicht werden soll - fast 50 Jahre nach dem Debütalbum. "Ich denke immer, dass ich Alben für ein paar Freunde mache und dieses Album hat diese Intimität", erklärte der Rockstar.