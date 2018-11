Farrow ("New Yorker") erhalte an diesem Montag den Sonderpreis für investigativen Journalismus, teilte die Jury am Freitag mit. "Ohne ihn könnten der Filmproduzent Harvey Weinstein und andere weiterhin ihre Macht nutzen, um Frauen zu drangsalieren und zu missbrauchen", hiess es zur Begründung. "Ohne Ronan Farrow wäre die weltweite #MeToo-Bewegung nicht dort, wo sie heute ist." Farrow hatte in mehreren Berichten sexuelle Übergriffe in der Filmbranche aufgedeckt.

Der Deutsche Reporterpreis wird seit 2009 vom Reporter-Forum vergeben, einer Initiative von Journalisten aus Print- und Online-Redaktionen. Die Preise werden in 13 Kategorien in Berlin verliehen. Die Frauenrechtlerin Alice Schwarzer wird den Preis an Farrow überreichen und die Laudatio halten. Der 30-Jährige ist der Sohn von Mia Farrow und Woody Allen.