Die 32-Jährige teilt sich den Preis mit Mark Ronson, Anthony Rossomando und Andrew Wyatt. Lady Gaga hat auch Chancen auf einen Globe als beste Schauspielerin. An der Seite und unter der Regie von Bradley Cooper spielte sie in "A Star Is Born" eine junge Frau, deren Gesangstalent von einem Country-Star entdeckt wird.

Eine Globe-Trophäe hat die Sängerin aber ohnehin schon - 2016 wurde sie für ihre Rolle in der TV-Miniserie "American Horror Story: Hotel" ausgezeichnet.

Viele Preise

Der mexikanische Regisseur Alfonso Cuarón zählt zudem zu den grossen Gewinnern bei der Verleihung der Golden Globes. Für sein vom Streamingdienst Netflix produziertes Werk "Roma" erhielt er den Preis für den besten fremdsprachigen Film. Dabei setzte er sich unter anderem gegen den deutschen Regisseur Florian Henckel von Donnersmarck durch, der mit seinem Film "Werk ohne Autor" ins Rennen gegangen war. Zudem wurde Cuarón als bester Regisseur ausgezeichnet.

Auch die Hollywood-Stars Christian Bale und Michael Douglas sicherten sich je einen der begehrten US-Filmpreise. Bale gewann in der Kategorie Komödie/Musical für seine Hauptrolle in dem Film "Vice - Der zweite Mann", in dem er den früheren US-Vizepräsidenten Dick Cheney verkörpert. Douglas wurde für seinen Auftritt in der Serie "The Kominsky Method" geehrt.

In der Kategorie beste Nebenrolle gingen die Golden Globes an die Schauspieler Mahershala Ali ("Green Book") und Regina King ("If Beale Street Could Talk").

Die Tragikomödie "Green Book" von Regisseur Peter Farrelly gewann zudem den Golden Globe als beste Filmkomödie. Die britische Schauspielerin Olivia Colman gewann obendrein ihren zweiten Golden Globe. Die 44-Jährige wurde in der Nacht zum Montag in Beverly Hills zur besten Hauptdarstellerin in der Sparte Komödie/Musical gekürt.

In der Tragikomödie "The Favourite – Intrigen und Irrsinn" von dem Griechen Yorgos Lanthimos spielt sie die britische Queen Anne im frühen 18. Jahrhundert, um deren Liebe zwei Hofdamen buhlen.

Keine schwarze Kleidung

Lady Gaga, Nicole Kidman, Heidi Klum, Daniel Brühl und Bradley Cooper waren unter den vielen Stars, die am Sonntagnachmittag (Ortszeit) zu der 76. Verleihung der begehrten Filmtrophäen über den roten Teppich vor dem Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills flanierten.

Es war ein farbenfrohes Bild - Lady Gaga in hellblauer Robe, Catherine Zeta-Jones in kräftigem Grün. Im vorigen Jahr hatten die meisten Schauspielerinnen auf bunte Roben verzichtet. Sie trugen stattdessen Schwarz, als Protest gegen sexuellen Missbrauch und die Benachteiligung von Frauen in Zeiten der #MeToo-Bewegung.

Die Goldenen Weltkugeln, nach den Oscars Hollywoods höchste Auszeichnung, werden vom Verband der Auslandspresse (HFPA) in 25 Film- und Fernseh-Kategorien verliehen.