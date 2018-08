Minaj verschob ihr neues Album "Queen" abermals, vom 10. auf den 17. August, wie sie am Mittwoch im Musik-Streamingdienst von Apple mitteilte.

Grund für die Verspätung ist offenbar ein Klangstück, das Minaj auf ihrem neuen Album verwendet, und für das sie die Erlaubnis von Chapman benötigt.

In einer Nachricht im Kurzbotschaftendienst Twitter, welche später gelöscht wurde, hatte Minaj in dieser Woche geschrieben, dass in einem Song auf dem neuen Album einer der "grössten Rapper aller Zeiten" zu hören sei. Sie habe aber "keine Ahnung" gehabt, dass darin auch "die Legende Tracy Chapman" zu hören sei.

Doch Chapman scheint das selten gewordene Kunststück geglückt zu sein, nicht erreichbar zu sein. In einer Umfrage auf Twitter fragte Minaj daraufhin, ob sie die Veröffentlichung ihres ersten Albums seit vier Jahren um eine weitere Woche aufschieben solle. Ursprünglich war die Veröffentlichung für Juni geplant gewesen.