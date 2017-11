Das sei vielleicht "die 68er-Hippie-Einstellung, in der ich so gross geworden bin", sagte der 38-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Mittlerweile habe er aber gemerkt, dass es reicht, wenn man im Kleinen anfange, so der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Friedrich Kautz heisst.

"Es ist auch nicht realistisch, wenn du über etwas sprichst, was du nicht selbst erlebt hast in deinem kleinen Mikrokosmos." Auf seinem neuen Album mit dem Titel "Nichts war umsonst" erzählt der Rapper demnach nur Geschichten aus seinem eigenen Leben.