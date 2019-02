Die Maschine hatte am Freitagmorgen (Ortszeit) kurz nach dem Start den Reifen verloren, berichtet der Fernsehsender WABC. Die Flugzeug sei daraufhin zwar Richtung Süden geflogen, die Besatzung habe über mexikanischem Luftraum aber entschieden, umzukehren.

Um die Notlandung zu erleichtern, habe das Flugzeug einige Stunden lang Extrarunden zum Verbrennen von Kerosin gedreht und dann in Ontario im Osten von Los Angeles sicher aufgesetzt.

Laut dem Sender waren zwölf Frauen an Bord, um in Cabo San Lucas in Mexiko Anistons 50. Geburtstag vergangenen Montag nachzufeiern. Sie setzten mit einem Ersatzflugzeug ihre Reise sicher fort.