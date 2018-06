Organisiert wurde das Spiel im Tel Aviver Vorort Jaffa vom Peres Center for Peace. Die vom israelischen Präsidenten Schimon Peres (1923-2016) gegründete Einrichtung setzt sich für eine friedliche Koexistenz von Israelis und Palästinensern ein.

Zu Ehren des ersten Besuchs eines Mitglieds der britischen Königsfamilie in Israel hatten die Kinder ein Video vorbereitet. Darin begrüssten sie Prinz William auf Hebräisch, Arabisch und Englisch.

Ausserdem zitierten die Kinder den Text des bekannten Beatles-Songs "All You Need Is Love". Das Peres Center veröffentlichte das Video auf seiner Facebook-Seite.

http://dpaq.de/VNZB5