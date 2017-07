"Hope to see you there", postete das Multitalent am Dienstag auf seiner Facebook-Seite. Versprochen wird vom Verlag "das atemberaubende Debüt eines aussergewöhnlich talentierten Kunstfotografen".

Das Buch präsentiert 55 Polaroid-Aufnahmen, Sujets sind unter anderem Kunst, Frauen, Party, Familie und Snowboard. 36 Franken kostet ein normales Exemplar der limitierten Ausgabe, 550 Franken eins aus der Collectors Edition: In dieser Luxus-Ausgabe ist jedes der 55 Bücher ein Unikat.