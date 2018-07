"In der Pubertät habe ich natürlich Unsicherheiten gehabt, was meine Kurven anging, weil ich nicht wusste: Ist das alles richtig? Darf das so sein?", sagte das 30 Jahre alte Model der Deutschen Presse-Agentur.

Ihre Mutter habe ihr immer wieder versichert, dass sie perfekt sei, so wie sie ist. "Das hat sie immer wieder gesagt und mich damit wirklich aufgebaut." Kirsch wuchs in Neumünster auf. Die Absolventin der Universität Kiel gilt als eines der erfolgreichsten Übergrössemodels in Deutschland.