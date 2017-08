Der Mann sei nicht angegurtet gewesen und mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe gestossen, verriet die Polizei dem Portal "tmz.com". Zuvor war er in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten und in Macklemores Benz geknallt. Der Unfallverursacher gab an, ein paar Stunden vorher einen Drink gehabt zu haben. Er wird laut Washington State Police wegen Fahrens in angetrunkenem Zustand angeklagt.

Der Unfall ereignete sich in Langley, Washington, etwa 90 Minuten nördlich von Seattle.