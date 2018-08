Er habe da manchmal Aussetzer, weil das Gehirn Stress empfinde, sagte der 55-jährige Independent-Musiker der Musikzeitschrift "Schall". "In Berlin spielen wir vor 2000 Leuten und ich muss den Anfang von 'Container Love' ganz alleine singen. Okay, das ist mein Job, aber trotzdem fühle ich mich in dieser Situation unter Druck gesetzt", sagte der Kopf der Band Phillip Boa and the Voodooclub.