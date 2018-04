Im YB-Stadion erzählte er gerne von seinem Weingut in der Provence mit den eigenen Reben, von deren Güte sich seine Gäste selber überzeugen konnten. Wer Andy Rihs zuhörte, konnte spüren, dass er alles mit Leidenschaft betrieb. Leidenschaftlich redete er über das Velodrome in Grenchen, das ohne sein Engagement nie zustande gekommen wäre. Leidenschaftlich redete er über die Tour de France, deren Grösse und Bedeutung in der Schweiz oft unterschätzt wird. Und leidenschaftlich analysierte er die YB-Spiele, die er nicht selten mit einer dicken Zigarre im Stade de Suisse verfolgte.

Es scheint eine böse Laune des Schicksals zu sein, dass dieser grosszügige Mensch, der so viel Geld und Herzblut in den BSC Young Boys investiert hat, so kurz vor dem Erreichen des lang ersehnten Meistertitels sterben musste.

Wer Andy Rihs gekannt hat, weiss jedoch, dass er sich nicht allfälliger Titel wegen bei YB engagiert hat, sondern weil er ein grosses Sportlerherz hatte. Möge Andy Rihs in Frieden ruhen.