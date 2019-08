"Hier mit euch zu sitzen und eine Gemeinschaft zu bilden, ist ein echtes Privileg. Ich kann das kaum erklären", sagte Simon zu einer Gruppe von Umweltaktivisten, wie die lokale Zeitung "Star Advertiser" am Montag berichtete.

Bei der Aktion am Freitag pflanzte der Sänger zudem einen seltenen Baum im Auwahi Forest Reserve.

Die Baumpflanzung ist Teil einer Aufforstung auf der zweitgrössten Insel des im Zentralpazifik gelegenen US-Bundesstaates Hawaii. In der Woche zuvor hatte der Simon & Garfunkel-Star ("Bridge Over Troubled Water") zwei Benefizkonzerte gegeben und die Einnahmen dem Projekt gespendet. Die Musik habe ihn an diesen Ort geführt. "Ich hoffe, euch bald wieder zu sehen", erklärte er dem Bericht zufolge.