Zuletzt hatte der britische Superstar und Ex-Beatle das Ranking im Juni 1982 mit "Tug of War" angeführt. "Egypt Station" ist aber sein erstes Album, das direkt an der Spitze einsteigt.

Noch nie zuvor habe ein lebender Künstler nach einem so langen Zeitraum - exakt 36 Jahre, drei Monate und zehn Tage - wieder den Spitzenplatz der Charts erobert, hiess es. Den Allzeitrekord hält der 2003 gestorbene Countrymusiker Johnny Cash: Sein posthum erschienenes Album "American V: A Hundred Highways" kam 2006 an die Spitze - 36 Jahre, zehn Monate und neun Tage nach dem Album "Johnny Cash at San Quentin" im September 1969.