Das ist eine beachtliche Anzahl. Allerdings nichts gegen die über 5000 Handtaschen, die sich laut "gala.de" im Besitz der 36-Jährigen befinden. Was wiederum auch nichts ist, wenn man bedenkt, dass Paris Hilton mit ihren Engagements und dem Verkauf von Taschen, Kleidern und Düften jährlich mehrere Millionen verdient.

Das erwachsen gewordene It-Girl, das mit Ex-Freund und Unternehmer Hans Thomas Gross eine Weile in Schindellegi gelebt hat, ist inzwischen mit Chris Zylka liiert. Wie sie "dailymail.co.uk" Anfang Jahr verriet, sei der modelnde Schauspieler "the one".