Dazu veröffentlichte die 37-Jährige ein Foto von sich selbst im Monroe-Look. Das längere Zitat endet mit den Worten: "Und manchmal fallen gute Dinge auseinander, damit bessere Dinge zusammenfallen können." Mehrere US-Medien hatten am Montag übereinstimmend berichtet, Hilton habe sich von ihrem Verlobten getrennt. Verlobt hatten sich Hilton und Zylka im Januar, nachdem sie ein Jahr zusammen waren.

Im März hatte die US-Amerikanerin von sich reden gemacht, als sie in einem Nachtclub in Miami beim Tanzen ihren kostbaren Verlobungsring verlor. Experten schätzen den Wert des 20-Karat-Diamanten auf zwei Millionen Dollar. Nach längerer Suche war er in einem Eiskübel wieder aufgetaucht.