Das Problem des Internets sei die Virtualität: "Das Netz lässt die Jugendlichen in der Luft hängen und macht sie daher extrem flatterhaft" zitierte die "Augsburger Allgemeine" aus dem Buch, das am Dienstag in zehn Sprachen erscheint.

Notwendig sei ein Brückenschlag zwischen den Generationen: "Ich denke, ein effizienter Weg, uns zu retten, ist das Gespräch, der Dialog zwischen den Jungen und den Alten: ein Brückenschlag zwischen der jungen und alten Generation", empfiehlt Papst Franziskus.