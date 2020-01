Pamela Anderson heiratet Produzent Jon Peters

Die Feier fand am Montag im privaten Kreis in Malibu statt, wie Andersons Sprecherteam am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. "Pamela und Jon lieben sich sehr", hiess es in der Mitteilung. Für beide Partner ist es die fünfte Ehe.

Mitte der 1980er Jahre hatten sich Peters und Anderson in der legendären Playboy-Mansion in Los Angeles kennengelernt und waren damals miteinander ausgegangen. 35 Jahre lang habe er sich immer Pamela als Partnerin gewünscht, sagte Peters am Dienstag dem US-Filmblatt "Hollywood Reporter".

Anderson beschreibt Peters als ihre grosse Liebe. Er sei Hollywoods "bad boy" gewesen, das habe ihr damals etwas Angst gemacht. Doch er sei immer für sie da gewesen und nun, mit mehr Lebenserfahrung, seien sie beide für diesen Schritt bereit, erklärte die gebürtige Kanadierin am Dienstag in einer als Gedicht geschriebenen Mitteilung.

Aus ihrer ersten Ehe mit dem Schlagzeuger Tommy Lee in den 1990er Jahren hat Anderson zwei erwachsene Söhne. Sie war auch mit dem Musiker Kid Rock verheiratet und gab zweimal dem Schauspieler Rick Salomon das Jawort. Diese Ehen hielten nur kurz.

Im vorigen Jahr war die Beziehung der 52-jährigen Schauspielerin mit dem französischen Fussballer Adil Rami geplatzt. Schlagzeilen machte Anderson auch mit ihren Besuchen bei dem im Grossbritannien inhaftierten Wikileaks-Gründer Julian Assange.

Der 74-jährige Peters war unter anderem mit der Schauspielerin Lesley Ann Warren und der Produzentin Christine Forsyth-Peters verheiratet. Der dreifache Vater war in den 1970er Jahren auch mit Hollywood-Star Barbra Streisand befreundet.

Er produzierte ihren Film "A Star is Born" (1976) und wirkte 2018 an dem Remake der Romanze mit Bradley Cooper und Lady Gaga mit.