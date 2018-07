Eine neue Frau an seiner Seite müsste wohl einige Eigenheiten akzeptieren. So bezeichnet Waalkes sich als Hypochonder: "Sobald ich irgendwo ein Wehwehchen habe, denke ich: Jetzt ist es so weit, jetzt heisst es Abschied zu nehmen. In meinem Alter interpretiert man alles, was neu erscheint, gleich als Schlussakkord," sagte der Komiker, Musiker und Schauspieler der Münchner "Abendzeitung".

Er hoffe aber, "spätestens wenn ich 105 bin", die richtige Partnerin zu finden - "falls es dann noch gleichaltrige Frauen gibt".

Otto war von 1987 bis 1999 mit Manuela Ebelt verheiratet und 2000 bis 2012 mit der Schauspielerin Eva Hassmann.