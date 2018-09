In dieser war sie mit einem Schauspieler zu sehen, der 2010 im Gefängnis sass, weil er seine 14-jährige Cousine belästigt hatte. Munn und das Filmteam hatten nach Angaben des Regisseurs davon zunächst nichts gewusst.

"So etwas kann oft polarisieren, aber es war unglaublich zu sehen, dass so viele gescheite Menschen ihre Empörung zeigen und mich verstehen und unterstützen", sagte Munn ("X-Men: Apocalypse") dem "Hollywood Reporter".

Auch die Co-Stars des Films hätten ihr beigepflichtet, nachdem sie tagelang zu dem Vorfall geschwiegen hatten. "Es ist eine schwere Situation."

Regisseur Shane Black, der mit dem betroffenen Schauspieler befreundet ist, sagte, es sei ein Fehler gewesen, einen Vorbestraften zu besetzen und dies niemandem im Vorfeld gesagt zu haben. "Dafür übernehme ich die volle Verantwortung."

In "The Predator", der seit diesem Donnerstag in den Deutschschweizer Kinos läuft, kehren die Killer-Aliens aus dem Ursprungsfilm von 1987 zurück auf die Leinwand. Munn verkörpert die Biologin Casey, die zusammen mit anderen auf die Jagd nach den Monstern geht.