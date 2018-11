Wie das Portal nau.ch am Dienstag berichtete, ist seine Schuld an dem Unfall, bei dem zwei Menschen schwer verletzt worden sind, unbestritten. Der 55-Jährige geriet mit 0,9 Promille Alkohol im Blut auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal in ein entgegenkommendes Fahrzeug.

Ob René Rindlisbacher eine Haftstrafe absitzen oder eine Geldstrafe von 180 Tagessätzen eines einkommensabhängigen Betrages zahlen muss, könne die Staatsanwaltschaft aus Datenschutzgründen nicht sagen, schrieb nau.ch weiter. Laut deren Sprecher Michael Lutz hat der prominente Unfallverursacher aber keine Einsprache eingelegt, wodurch das Urteil rechtskräftig wäre.