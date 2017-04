Mehr will der 67-Jährige dazu aber nicht sagen, um "den Informationsfluss nicht zu beeinflussen".

Der Fernsehsender Fox News hatte sich vor wenigen Tagen von seinem konservativen Star-Moderator getrennt. Die "New York Times" hatte zuvor berichtet, O'Reilly und Fox News hätten insgesamt 13 Millionen Dollar als Schweigegeld an fünf Frauen gezahlt, um Klagen wegen sexuellen Missbrauchs zu vermeiden. "Ich bin traurig, dass ich nicht mehr beim Fernsehen bin", erklärte der Journalist in seinem Podcast.

Seine Show "O'Reilly Factor" war eine der beliebtesten politischen Sendungen bei Fox. O'Reilly wurde dabei über Jahrzehnte hinweg als provozierender Fragesteller und Meinungsmacher wahrgenommen und fiel durch teils extreme Positionen auf. So erklärte er, die Todesstrafe sei für einige Straftäter zu human, diese hätten stattdessen Arbeitslager verdient.