Die amtierdende "Miss Spanien", Angela Ponce, landete am Freitag in Bangkok. Die 27-Jährige, als Junge geboren, gehörte zu den ersten Kandidatinnen, die in Thailands Hauptstadt eintrafen.

Sie hat bereits angekündigt, sich besonders für Kinder einsetzen zu wollen, die zweifeln, ob sie Mädchen oder Junge sind.

Der Titel wird am 17. Dezember vergeben. Derzeit darf sich die Südafrikanerin Demi-Leigh Nel-Peters (23) "Miss Universe" nennen.

Der Wettbewerb ist erst seit einigen Jahren für Transgender-Frauen geöffnet. 2012 war noch eine Kandidatin von den Wahlen zur "Miss Kanada" mit dem Argument ausgeschlossen worden, sie sei keine "natürlich geborene Frau".