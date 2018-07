Sie habe sich seit Jahren dafür eingesetzt, mehr auf seine geistige Gesundheit zu achten und wenn nötig Hilfe zu suchen, schrieb die 37-Jährige auf Instagram. Diesen Ratschlag habe sie sich kürzlich auch selbst zu Herzen genommen und bei einem grossartigen Team von Gesundheits-Experten Unterstützung gefunden.

"Heute stehe ich hier stolz, glücklich und gesund als jemand, der weiterhin ein Beispiel dafür geben will als Befürworterin der Unterstützung von Menschen in Not."

Michelle Williams war ein zentrales Mitglied des Trios Destiny's Child. Die Band um Williams, Kelly Rowland und Beyoncé Knowles bestimmte massgeblich die R&B-Szene von 1997 bis 2006. Im April diesen Jahres trat die Gruppe das erste Mal seit langem wieder auf - auf dem Coachella Festival.