"Ich bin sehr erfreut. Es wird eine wunderbare Erfahrung sein, mit Baglioni das Festival zu moderieren, das so viel für die italienische Musik getan hat. Er ist die Nummer eins", sagte die 40-Jährige bei einer Pressekonferenz zur Vorstellung des Festivals am Dienstag in der ligurischen Kleinstadt Sanremo.

Viele Stars der italienischen Popszene sind aus dem Festival hervorgegangen, darunter Zucchero, Hunzikers Ex-Ehemann Eros Ramazzotti, Laura Pausini oder Vasco Rossi.