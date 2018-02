Die Sendung solle im Mai im Sender Canale 5 anlaufen, sagte Hunziker der italienischen Zeitung "La Stampa". Die gebürtige Bernerin moderiert in Italien derzeit das Schlagerfestival von Sanremo und erntet Top-Quoten und viel Lob. Am zweiten Abend des Musikspektakels am Mittwoch schauten im Sender Rai rund 9,7 Millionen zu. Das entspreche einer Quote von 47,7 Prozent, so der Sender.

Hierzulande war die ehemalige "Wetten, dass..?"-Co-Moderatorin zuletzt letztes Jahr im Fernsehen zu sehen. Hunziker lebt mit ihrem Mann und ihren drei Töchtern in Mailand. In Italien ist sie mit der Satireshow "Striscia la Notizia" bekannt geworden.