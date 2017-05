Zwar liess Winigers Management den "Blick" in Bezug auf Anfragen zur Hochzeit abblitzen, dafür plauderte ein Freund des Paares aus dem Nähkästchen: An der Hochzeit, die im Landesinnern stattfinde, herrsche komplettes Handy-Verbot, da Winiger und Ardour verhindern wollten, dass Fotos der Party in die Social-Media-Kanäle gelangen, erzählte dieser der Zeitung vom Donnerstag. Von den weiblichen Gästen würden luftige Kleidchen und Blumenschmuck erwartet, von den Männern Hemden mit floralen Motiven.

Sollte am Samstag tatsächlich Hippie-Hochzeit gefeiert werden, ist es bei Winiger bereits das zweite "Ja". Die Ex-Miss-Schweiz, Schauspielerin und Moderatorin war von 2008 bis 2012 mit Rapper Stress verheiratet. Dieser ist heute glücklich mit Model Ronja Furrer liiert.