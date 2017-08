Im Kinofilm "Die Göttliche Ordnung" spielt Simonischek einen Mann, der genau gegenteilige Ansichten vertritt. Privat kann er sich ein Heimchen am Herd aber schlicht nicht vorstellen. Tendenziell sei es sogar so, dass er sich mehr um den Haushalt kümmere als seine Frau, sagte der 34-jährige Wahlberliner der "Gala". "Das ist für mich auch völlig in Ordnung".

Er möge selbstbestimmte und selbstständige Frauen, so Simonischek weiter. Gerne sähe er auch mehr von ihnen in der Politik. "Ich erwische mich in letzter Zeit bei dem Gedanken, dass die Welt eine andere wäre, wenn es mehr Frauen in Machtpositionen gäbe."