Ein "echter Volltreffer", schrieb der Sender am Mittwoch in einem Communiqué. Frey hat im Alter von 15 Jahren den Schweizer Elite Model Look gewonnen und ist inzwischen international erfolgreich. Und auch sie kann ihren neuen Job kaum erwarten: "Ich habe mich riesig darüber gefreut und es ehrt mich enorm", wurde die 21-Jährige zitiert. Eine solche Produktion auf die Beine zu stellen, sei für sie eine "komplett neue Erfahrung".

Als weitere Jury-Mitglieder werden das männliche Topmodel mit senegalesischen Wurzeln, Papis Loveday, sowie die deutschen Modeblogger Carl Jakob Haupt und David Kurt Roth alias "Dandy Diary" im Einsatz sein. "Switzerland's next Topmodel" wird im kommenden Herbst ausgestrahlt.