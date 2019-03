"Mandy, du bist ein absoluter Schatz", sagte West bei der Zeremonie am Montag in Los Angeles. "Dein Lächeln ist unglaublich und erhellt jeden Raum, den du betrittst. Deine Energie ist unwiderstehlich und dein Herz unvergleichbar." Moore stand daneben und strahlte.

Die Schauspielerin und Sängerin, die im Alter von 15 Jahren ihr Debütalbum "So Real" herausbrachte, erhielt den 2658. Stern auf der berühmten Flaniermeile in Hollywood. Derzeit ist Moore in der TV-Serie "This Is Us" zu sehen. Das erfolgreiche Familiendrama über drei Personen, die am selben Tag geboren wurden, war schon für viele Filmpreise nominiert. Moore spielte zuvor in Serien wie "Scrubs" und "Grey’s Anatomy" mit.

Als Filmschauspielerin ist sie vor allem aus Romanzen und Komödien wie "Because I Said So", "License to Wed" und "The Princess Diaries" bekannt. Der deutsche Hollywood-Regisseur Roland Emmerich holte sie kürzlich für das Kriegsdrama "Midway" vor die Kamera. In dem Film über eine der grössten Seeschlachten des Zweiten Weltkriegs spielen auch Luke Evans, Woody Harrelson und Dennis Quaid mit. Der Kinostart ist für November geplant.