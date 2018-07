"Das wäre auf jeden Fall cool", sagte die Schauspielerin am Samstag in Berlin. Die 21 Jahre alte Tochter von Til Schweiger beschäftigt sich seit ihrer Kindheit mit Pferden. "Ich reite soviel ich kann", sagte Luna Schweiger, die mit ihren Rollen in "Kokowääh" und im "Tatort" bekannt wurde.