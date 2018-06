"Dann habe ich gegoogelt und auch geschaut, ob es ein gutes Investment ist", sagte van Gaal in einem Interview mit dem "Urner Wochenblatt" vom Samstag. Der 66-Jährige wohnt aktuell in Portugal.

Neben dem Investment-Aspekt stelle der Immobilienkauf auch seine Frau zufrieden. Diese liebe die hohe Lebensqualität in Andermatt und die Mode in Mailand. "Das ist nicht so weit weg und wir können mit dem Zug dorthin fahren", sagte van Gaal, der Clubs wie Ajax Amsterdam, Barcelona, Bayern München, Manchester United und die holländische Nationalmannschaft trainierte. Auch liebt es das Paar, gut zu essen.

Noch ist die Wohnung nicht fertiggestellt. Im November sollte es soweit sein. Dann sei Wintersport angesagt. In seiner Zeit als Bayern-Coach sei er in Österreich Ski gefahren. Das sei acht Jahre her. "Ich muss schauen, ob ich das noch kann."