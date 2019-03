"Das bedeutet uns alles", schrieb Rodriguez am Freitag auf Twitter zu einem Brief der Obamas. Darin heisst es: "Nach 26 gemeinsamen Jahren können wir sagen: Welche Herausforderung auch immer das Leben bereit hält. Es ist besser, wenn man sie mit jemandem teilt, den man liebt." Das frühere "First Couple" ist seit 1992 verheiratet.

Die Latino-Sängerin Lopez ("Let's get loud") und der als A-Rod bekannte Ex-Sportler Rodriguez hatten vor rund zwei Wochen ihre Verlobung öffentlich gemacht. Das Paar, zusammen auch "J-Rod" genannt, ist seit Anfang 2017 zusammen. Sie war zuvor dreimal verheiratet, er wurde 2008 von Ehefrau Cynthia Scurtis geschieden.