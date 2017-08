Laut Plan sollte er eine Stunde spielen. Es sei ein "schwieriger" Auftritt gewesen, entschuldigte sich der 44-Jährige in einem Tweet bei den Konzertbesuchern. Seine Stimme sei nicht in Ordnung gewesen. "Ich bin am Boden", schrieb der Brite bei dem Kurznachrichtendienst. Anfang Oktober will er mit "As You Were" sein erstes Solo-Album herausbringen.

Das Lollapalooza-Festival mit Stars wie Lorde und Muse dauert noch bis Sonntag an. Der populäre Musik-Event wurde 1991 in Chicago ins Leben gerufen. 2015 feierte es auf dem Tempelhofer Feld in Berlin seine Europa-Premiere. Anfang September soll das Festival zum dritten Mal in der Berliner Region unter anderem mit den Foo Fighters, Mumford & Sons und The xx über die Bühne gehen.