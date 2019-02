Bevor er mit seinem heutigen Geschäftspartner, dem kalifornischen Motorrad-Designer Gard Hollinger, angefangen habe, Motorräder zu entwerfen und zu bauen, sei er ganz einfach "Reeves gewesen, der eine Harley Davidson aufpolieren wollte", erzählt der 54-Jährige in einem Youtube-Video.

Die Neugestaltung seines alten Klassiker-Töffs, in die sein Freund Hollinger Jahre investiert habe, habe dazu geführt, dass auf einmal der Prototyp eines ganz anderen Modells vor ihnen gestanden sei. Wie Swiss-Moto am Mittwoch in einem Communiqué schrieb, gibt es die von Reeves und Hollinger entworfenen Motorräder erstmals in der Schweiz zu sehen. Der Hollywood-Star lasse auch das Fotografieren seiner Person zu - einfach Interviews geben will der Kanadier nicht.

www.swiss-moto.ch