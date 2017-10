"Alle waren ganz aufgeregt und freudig überrascht", berichtete die Freundin. Die 32-jährige Musikerin sei etwa eine Viertelstunde geblieben, habe mit dem Brautpaar getanzt und Selfies mit den Gästen geschossen.

Nach Angaben von Hochzeitsfotograf Ray Prop war es bereits sehr spät, und er wollte gerade die Feier verlassen, als plötzliche eine ungewöhnliche Truppe an Braut und Bräutigam herantrat und eine Frau mit kurzem Blondschopf und Baseballkappe fragte, ob sie auch als ungeladene Gäste mitfeiern dürften.

Laut Berichten in den sozialen Netzwerken hielt sich Katy Perry gerade zu ihrer "Witness"-Tournee in der Stadt im US-Bundesstaat Missouri auf. Ihren Hochzeitsbesuch erwähnte sie demnach am nächsten Tag während ihres Konzerts.