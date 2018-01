"Nach drei Nächten in der Klinik und beim Anblick, wie mein Baby mehrere Infusionen bekam und an Sauerstoffgeräte angeschlossen wurde, war unser Jahresende schwierig", schrieb Kardashian am Dienstag auf Instagram. Dazu veröffentlichte sie ein Foto von sich mit einem ängstlich blickenden Saint im Arm. Nun sei der Kleine aber wieder zu Hause und es gehe ihm besser. "Er wird sicher trotzdem sagen, dass die Fahrt im Krankenwagen cool war!", schrieb Kardashian.

Neben Saint haben West und Kardashian bereits das vier Jahre alte Töchterchen North. Diesen Monat erwarten sie zudem die Geburt einer weiteren Tochter mit Hilfe einer Leihmutter, für die sich das Paar wegen gesundheitlicher Risiken und auf den Rat zweier Ärzte hin entschieden hatte.

Die Leihmutter wusste zunächst nicht, dass sie das Baby der zwei Promis austragen würde. Dann habe Kardashian ihre Meinung über das auf Wunsch anonyme Verfahren aber geändert und Kontakt mit der Leihmutter aufgenommen, sagte sie der Website "E! Online". Die beiden verstehen sich angeblich hervorragend.