Wenig später verkündete der 40-jährige Ehemann von Reality-Sternchen Kim Kardashian ein weiteres Album mit dem Rapper Kid Cudi, das eine Woche später auf den Markt kommen soll. "Es heisst 'Kids See Ghost'. Das ist der Name unserer Gruppe."

West hatte vor zwei Jahren sein bislang letztes Album "The Life of Pablo"​ rausgebracht. Die gleichnamige Tour brach er später ab und liess sich wegen Erschöpfung im Krankenhaus behandeln. Danach wurde es zwischenzeitlich ruhig um West. Vor wenigen Tagen aktivierte er jedoch sein Twitter-Profil und kündigte an, dort eine Art Lebensratgeber verfassen zu wollen.