Der eine blau-weiss, der andere gold-schwarz, verziert mit den beiden "Star-Wars"-Robotern "R2-D2" and "C-3PO". Nach vielen Kommentaren im Internet veröffentlichte Trudeau selbst ein Bild davon per Kurznachrichtendienst Twitter. "Hier sind die Socken, nach denen ihr sucht", schrieb er dazu.

Der 4. Mai gilt vielen Fans der Science-Fiction-Reihe als inoffizieller "Star-Wars-Day", denn auf Englisch klingt das Datum so ähnlich wie das berühmte Filmzitat: "May the Force be with you".