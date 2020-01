Justin Bieber bizarr: Der Sänger lobt Gott - beim Minigolf

"Wir alle haben unsere eigene, einzigartige Beziehung zu Gott. Jeder hat einen Zugang zu ihm!", sagte der 25-Jährige in einem leicht bizarren Instagram-Video vom Donnerstag (Ortszeit), das ihn beim Spiel mit einem Minigolfschläger zeigt.

Bereits vor einer Woche hatte Bieber ein Bild seiner Frau Hailey Bieber (23) auf Instagram gepostet - mit dem Bibelvers "Habe deine Lust am Herrn, er wird dir geben, was dein Herz wünscht". Dazu schrieb der Musiker: "Gott wird all die Wünsche deines Herzens erfüllen." Das seit knapp sechs Monaten verheiratete Paar besucht regelmässig Gottesdienste.